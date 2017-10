O índice de confiança do consumidor da Alemanha caiu para 10,7 na pesquisa de novembro do instituto GfK, de 10,8 na leitura de outubro. O dado frustrou as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade do índice, a 10,8, e sugere que a confiança vai se enfraquecer um pouco mais pelo segundo mês consecutivo, após atingir o maior patamar em quase 16 anos.