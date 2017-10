O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 2,6 pontos em outubro, para 95,4 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 31. Este é o maior patamar desde abril de 2014 (97,0 pontos).

"Um sinal de que a retomada de crescimento do setor vem ganhando consistência é a expressiva melhora das avaliações sobre a situação presente nos últimos meses", diz em nota Tabi Thuler Santos, coordenadora da Sondagem da Indústria do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV). Segundo Tabi, os indicadores da pesquisa aproximam-se aos poucos de suas médias históricas, à exceção do Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci).

Este indicador inicia o quarto trimestre apenas 0,1 ponto porcentual (p.p.) acima da média do trimestre anterior (74,2%). Em outubro ante setembro, o Nuci avançou 0,4 pp, para 74,3%. "O Nuci continua muito baixo e com perspectivas incertas, uma vez que o cenário é de recuperação lenta e sujeita aos riscos do ambiente político", pondera Tabi na nota.

Segundo a coordenadora da Sondagem da Indústria, a principal contribuição para o avanço da confiança foi o Índice da Situação Atual (ISA), que subiu 4,9 pontos, para 95,5 pontos. Houve avanço em 14 dos 19 segmentos. Quanto às expectativas, a evolução foi menos expressiva e mais concentrada. O Índice de Expectativas (IE) subiu 0,3 ponto, para 95,2 pontos, com alta em 7 dos 19 segmentos.

No ISA, a parcela de empresas que consideram a situação dos negócios como boa subiu de 10,9% para 14,6% do total, enquanto a parcela das que a consideram fraca caiu de 29,3% para 21,5% do total. Já no Índice de Expectativas, o indicador de produção previsto para os três meses seguintes foi responsável pela evolução do IE em outubro, que subiu 2,7 pontos, para 96,8 pontos, o único entre os componentes do IE a avançar no mês.