O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta terça-feira, 31, durante audiência pública da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), que o compulsório é um dos assuntos tratados pela Agenda BC+, da instituição. Segundo ele, o BC já simplificou os compulsórios este ano e, no médio e longo prazo, "vamos pensar para que compulsório convirja a padrões internacionais".

Questionado a respeito da redução do rating do Brasil por agências internacionais de classificação de risco, Goldfajn afirmou que a recuperação ocorrerá "já já". Neste ponto, citou a queda do Credit Default Swap (CDS) brasileiro nos últimos meses, como um exemplo de que o mercado financeiro enxerga uma situação mais favorável ao Brasil hoje.