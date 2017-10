O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, avaliou nesta quinta-feira, 19, que, com a continuidade da melhoria dos indicadores macroeconômicos, a arrecadação federal vai continuar em trajetória positiva e irá colaborar para o cumprimento das metas fiscais neste e no próximo ano.