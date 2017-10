Podgorsky passou em concurso há três anos, depois de ter trabalhado na lavoura com os pais Tadeu Vilani / Agencia RBS

Mesmo aposentado, Adão Pereira Brizola, 70 anos, não cogita abandonar o trabalho de produtor rural em São Pedro das Missões, um dos sete municípios do Estado que mais dependem das prefeituras para gerar empregos. Além da possibilidade de exercer tarefas do campo, o morador destaca a facilidade para encontrar, no comércio local, a maioria dos produtos de que precisa.

— Sempre morei aqui. A cidade é tranquila — declara o agricultor, que encarou o sol da tarde da última segunda-feira (16) para ir, de bicicleta, ao centro do município.

A única ressalva que Pereira Brizola faz é em relação à falta de empregos fora da prefeitura, sobretudo para os mais jovens. Um de seus filhos, conta, precisou sair da cidade para encontrar trabalho.

— Seria muito bom se os jovens conseguissem ficar aqui — comenta.

Hoje com 35 anos, Giovani Esequiel Dallabrida ficou em São Pedro das Missões porque foi aprovado em concurso para a prefeitura em 2007. Formado em Matemática, o servidor precisa realizar, no local, mais de uma função. Além de atuar na área administrativa, Dallabrida exerce funções como coordenar a Defesa Civil do município.

— Para não ter ainda mais gente trabalhando na prefeitura, acumulamos atividades.

Em Sete de Setembro, o administrador Jonas Podgorsky, 26 anos, seguiu o mesmo caminho. Há três anos, depois de trabalhar com os pais na lavoura, passou em um concurso para assumir a função de oficial administrativo. E, em janeiro deste ano, recebeu convite para ser o novo secretário de Finanças do município.

— É difícil encontrar emprego aqui. Por isso, alguns dos meus amigos ficaram trabalhando com os pais — relata.

Segundo a prefeitura, há 62 negócios registrados na cidade com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Desses, 26 (41,9%) são de microempeendedores individuais, conhecidos como MEIs. Nessa modalidade, os responsáveis pelas empresas podem ter, no máximo, um funcionário.

Atendente em agropecuária, Fontana é parte da minoria que encontrou emprego fora da prefeitura Tadeu Vilani / Agencia RBS

O administrador Maurício Fontana, 25 anos, faz parte da minoria que encontrou empregos fora da prefeitura de Sete de Setembro. Filho de agricultores, o jovem trabalha como atendente em uma agropecuária local desde 2011.

— Pretendo seguir aqui — garante.

A capacidade reduzida de criação de empregos no comércio é citada por prefeitos de outros municípios que aparecem no estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). À frente da gestão de Carlos Gomes, Egídio Moreto (PRB) comenta que a maioria dos estabelecimentos da cidade seja de origem familiar.

— A situação aqui não é diferente. O setor primário é predominante. São poucas opções de trabalho — declara.