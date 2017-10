Os esforços do governo chinês para reduzir os níveis de dívida no país não irão prejudicar o desempenho da economia, afirmou hoje o porta-voz do Congresso do Partido Comunista da China.

"Vamos garantir que a desalavancagem não tenha impacto negativo no crescimento econômico", disse o porta-voz, Tuo Zhen, antes do congresso, que terá início amanhã e deverá durar uma semana.

Segundo Tuo, o processo de desalavancagem não tem tido impacto significativo no crescimento e deve ajudar a aperfeiçoar a resistência da economia no médio e longo prazos.

No fim de semana, o presidente do banco central chinês (PBoC, na sigla em inglês), Zhou Xiaochuan, declarou que o governo conseguiu reduzir o endividamento, mas que este ainda permanece elevado, segundo comunicado da instituição. Zhou espera que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresça 7% no segundo semestre do ano.