A fabricante chinesa Chery, dona de fábrica em Jacareí (SP), vai colocar à venda 50% da sua operação no País nas próximas semanas. O anúncio foi feito pela matriz do grupo na Bolsa de Valores chinesa no início desta semana, segundo agências internacionais. A filial brasileira diz que não foi comunicada oficialmente da decisão e, portanto, não quis comentar o tema.

Há alguns meses, o grupo chinês chegou a negociar a venda com o grupo brasileiro Caoa, que produz veículos da Hyundai, em Goiás, mas as discussões não avançaram. Segundo fontes do mercado, não está descartada a retomada de negociações entre as duas partes.