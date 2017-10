Ao lançar o marketplace de eletrônicos, a Amazon vai distribuir vantagens para atrair vendedores. A empresa vai cobrar uma taxa de 10% sobre as vendas no site, abaixo do que pratica em outros países do mundo. Além disso, os produtos serão financiados pelo site sem cobrança de taxas para o parceiro adiantar recebíveis. "O vendedor vai saber o quanto vai receber, independentemente da modalidade de financiamento escolhida", explica Szapiro, da Amazon. A empresa também está trazendo tecnologias como o preço dinâmico, que permite ao vendedor aumentar ou reduzir o preço em um determinado período de tempo. Além disso, os vendedores de produtos poderão configurar o valor do frete por região do País.