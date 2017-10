Nesta segunda-feira, durante o Toronto Global Forum, Freeland citou propostas dos EUA sobre o capítulo 19 de painéis de arbitragem, que permite aos países contornar tribunais nacionais em disputas tarifárias, e uma cláusula que iria automaticamente acabar com o pacto caso as nações envolvidas não o renovem a cada cinco anos.

Freeland acrescentou que os EUA e o Canadá fizeram progressos em questões menos controversas, como a redução da burocracia, que atrapalham o comércio no âmbito do Nafta.

A ministra disse também que o Canadá ainda acredita que uma solução diplomática é possível em relação à Coreia do Norte. Ela informou que conversou recentemente com o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, e com autoridades sul-coreanas sobre meios de seguir adiante. "É importante que a Coreia do Sul seja parte do diálogo", comentou.