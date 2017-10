As distribuidoras de energia vão fazer uma campanha para incentivar o consumo eficiente de energia, determinou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As peças publicitárias serão veiculadas ao longo do mês de novembro.

A campanha será custeada com recursos do programa de eficiência energética, uma taxa embutida na conta de luz. Não haverá custo adicional para o consumidor. A temática da campanha seguirá orientações da Aneel, e todas as distribuidoras deverão veicular as peças.