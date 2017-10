Entre os parceiros do Mercosul, que negociam juntamente com o Brasil acordos que envolvam redução de tarifas de importação, o País costuma ser o último a fazer valer os acertos, indica a entidade. Um exemplo é o acordo firmado entre o bloco sulamericano e a União Aduaneira da África Austral (Sacu). Ele foi assinado em 2009 entre os países-membros. O governo do Uruguai o promulgou em 2011. No Brasil, isso só ocorreu no ano passado, sete anos depois da assinatura.

Dos 27 acordos analisados pela CNI, nove ainda estão nos escaninhos do Palácio do Planalto à espera do decreto presidencial. Entre eles, estão o acordo comercial com o Egito (assinado em 2010 e enviado pelo Congresso ao governo em agosto de 2015) e os acordos de investimento com México e Chile (ambos firmados em 2015 e remetidos pelos parlamentares ao Planalto neste ano). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.