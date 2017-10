Os mercados acionários da China, que já foram extremamente voláteis há não muito tempo atrás, estão atravessando um dos períodos mais calmos de sua história neste ano.

O índice Xangai Composto, que reúne as principais ações da quarta maior bolsa do mundo em valor de mercado, teve oscilações de mais de 1% em apenas dez pregões em 2017. No ano passado, isso ocorreu 65 vezes e, em 2015, em 141 ocasiões.

Os últimos 30 dias úteis, que coincidiram em parte com o 19º Congresso Nacional do Partido Comunista chinês - realizado entre 18 e 24 de outubro -, foram os menos voláteis de qualquer período de 30 dias desde que a Bolsa de Xangai reabriu no início da década de 1990, segundo análise de dados da FactSet.

Uma série de fatores explica a calmaria, incluindo a baixa volatilidade recorde nos EUA e um cenário macroeconômico estável na China. Investidores institucionais, que olham mais para o longo prazo, estão assumindo uma fatia maior das operações nos mercados chineses.

Mas talvez o motivo mais relevante, segundo muitos investidores e operadores, é que Pequim tem mostrado um papel mais relevante nos mercados, após o forte período de volatilidade de 2015.

Reguladores de valores mobiliários têm pressionado corretoras e fundos ao longo do último ano para não venderem ações. Alguns operadores também citam o efeito de sustentação dos preços do chamado "time nacional" de fundos de investimento estatais, que entram no mercado para comprar ações quando os preços estão em queda.