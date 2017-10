O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) reduziu hoje suas projeções de inflação para este e o próximo ano fiscal.

Em relatório trimestral, o BC japonês disse prever que a taxa anual do núcleo da inflação ao consumidor, que exclui preços de alimentos, atingirá 0,8% no ano que se encerra em março de 2018, ante uma projeção anterior de 1,1% anunciada em julho.

Em setembro, o núcleo da inflação japonesa avançou a uma taxa anual de 0,7%, mantendo-se no ritmo do mês anterior.

O BoJ também elevou sua projeção de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) do Japão no ano até março de 2018, de 1,8% para 1,9%, mas manteve suas estimativas para os dois anos seguintes, em 1,4% e 0,7%, respectivamente.