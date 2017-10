Apesar do pouco avanço no desembolso do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no período de janeiro a setembro, as linhas com liberação mais rápida, como Finame e Giro, tiveram crescimentos expressivos, informou o superintendente de Desenvolvimento e Pesquisa do banco, Maurício Neves, dando sinais de retomada na economia.

De janeiro a setembro a linha BNDES Giro cresceu 289%, para R$ 5 bilhões, enquanto o BNDES Finame subiu 13% no período, para R$ 14,3 bilhões. Por outro lado, o desembolso do BNDES como um todo nos primeiros nove meses do ano caiu 20%, para R$ 49,9 bilhões, sinalizando para um fechamento de exercício mais próximo ao registrado em 2016 (R$ 88 bilhões) do que nos anos anteriores, acima dos R$ 100 bilhões.

Segundo Neves, a linha de Giro é acessada principalmente pelas médias, pequenas e micro empresas e seu crescimento, assim como da Finame (máquinas e equipamentos) seriam os primeiros sinais de retomada da economia. "É um momento importante para que o BNDES entre em uma ação anticíclica, com um crescimento expressivo nesse segmento", ressaltou em entrevista por telefone.

Já a linha Finame, lembrou, é diretamente relacionada a investimentos, já que aumenta ou pelo menos moderniza o parque industrial. "Tem que olhar o todo, é um conjunto de sinais que mostram uma estabilidade e uma expectativa de que uma retomada se transforme numa demanda mais forte por recursos do banco", explicou.

O executivo destacou ainda que a queda que vinha sendo registrada nas consultas ao banco ocorreu de forma mais amena em setembro.

"É possível reparar que (as consultas) têm uma estabilização na faixa de R$ 100 bilhões, a queda que vem ocorrendo ao longo do tempo parece que ela cessa nesse momento, e as consultas mostram isso. A gente espera que com a própria retomada da economia esse número não só se estabilize como aumente", avaliou.

Sobre uma possível antecipação de recursos ao governo, que está sendo negociada com a diretoria do BNDES, Neves afirmou que mesmo que seja feita, não faltará dinheiro para os clientes do banco.