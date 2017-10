O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) esclareceu que o terceiro árbitro do processo de arbitragem com o frigorífico JBS tem que ser aprovado pelos dois outros árbitros. A diretora de mercado de capitais do banco, Eliane Lustosa, informou ao Broadcast/Estadão que o BNDES já indicou seu árbitro no processo, assim como a JBS. Agora, falta escolher o terceiro árbitro.