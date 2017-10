O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta quinta-feira, 26, durante abertura de evento sobre ética pública em Brasília, que a instituição tem se destacado "pelo elevado padrão ético e pelo comprometimento adotado por seus servidores no exercício de suas atribuições". Segundo ele, "o BC estabeleceu em suas Orientações Estratégicas 2016-2019 o compromisso com a instituição, a excelência, o foco em resultados, a integração, a responsabilidade socioambiental e a transparência".