O Banco Central do Chile decidiu manter sua taxa básica de juros inalterada em 2,5% na reunião de política monetária desta quinta-feira.

Em comunicado sobre a decisão, a autoridade monetária afirmou que, no plano externo, a atividade global e suas perspectivas "não apresentam grandes novidades, mantendo sinais de maior dinamismo". Já as condições financeiras globais continuaram a ser favoráveis, de acordo com o banco central, com a principal notícia do mês sendo o aumento dos preços de algumas matérias-primas, com cobre e petróleo destacados no documento.

No plano interno chileno, a instituição aponta que o índice de preços ao consumidor (IPC) teve uma "surpresa significativa", com variação anual de 1,5% em setembro, enquanto as expectativas de inflação para prazos curtos se reduziram "significativamente" e, para prazos longos, houve ajustes limitados. O banco central destaca, ainda, uma evolução da atividade e da demanda em solo chileno, afirmando que o comportamento do consumidor privado "está em linha com o desempenho do mercado de trabalho e, por isso, as expectativas se tornaram menos pessimistas".