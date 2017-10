O Banco Central do Canadá decidiu nesta quarta-feira manter sua taxa básica de juros em 1%, após elevá-la em julho e setembro. A instituição se comprometeu a adotar uma abordagem "cautelosa" em suas deliberações futuras, já que o crescimento econômico deve desacelerar no país, enquanto os ganhos salariais seguem contidos e a política comercial do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representa um risco elevado.

O BC canadense, que também atualizou suas projeções trimestrais, afirmou esperar que a economia opere perto da capacidade máxima, com contribuições ao crescimento das exportações e do investimento das empresas. Ao mesmo tempo, apontou que o fortalecimento do dólar canadense deve levar as exportações a crescer a um ritmo mais lento, enquanto a inflação não deve atingir 2% até o segundo semestre do próximo ano, ou um pouco depois do antes projetado. A meta de inflação no país é de 2%.