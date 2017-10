O Banco do Brasil (BB) informou nesta terça-feira, 31, por meio da assessoria de comunicação, que "colabora com as investigações" da Polícia Federal (PF) no âmbito da segunda fase da operação Turbocred. Deflagrada hoje em cinco Estados brasileiros - São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Goiás - a operação combate desvio de verbas públicas ocorrido, segundo a PF, por meio de fraudes em financiamentos agrícolas no BB entre 2012 e 2015.