O Banco Central da Turquia decidiu nesta quinta-feira manter a taxa básica de juros em 8%, em linha com o esperado, para desacelerar a inflação de dois dígitos do país. Além disso, manteve a taxa de empréstimo para liquidez no fim do pregão em 12,25%, cobrando dos bancos turcos se eles precisam tomar dinheiro pouco antes do fechamento dos mercados locais.