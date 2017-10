O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reafirmou nesta terça-feira, 31, na ata do encontro da semana passada, que a convergência da inflação para a meta nos anos de 2018 e 2019 - o horizonte relevante considerado pelo colegiado - é compatível com o processo de flexibilização monetária. Essa avaliação já constava no comunicado emitido logo após o encontro, que reduziu a Selic (a taxa básica de juros) em 0,75 ponto porcentual, de 8,25% para 7,50% ao ano.

A ata divulgada nesta terça também repete o comunicado da semana passada ao afirmar que os membros do Copom debateram o próximo passo na condução da política monetária e o ritmo adequado de flexibilização no atual estágio do ciclo de queda nos juros. Ele concluíram, então, que uma redução moderada na magnitude dos cortes na Selic parece adequada na próxima reunião, caso a conjuntura econômica evolua conforme o cenário básico, e em razão do estágio do ciclo de flexibilização - que já vem com nove cortes consecutivos na taxa básica.