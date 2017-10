O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, avaliou nesta quinta-feira, 19, que o resultado da arrecadação em setembro - R$ 105,595 bilhões - foi beneficiado pela recuperação da atividade econômica e pelo Refis, além do aumento das alíquotas de PIS/Cofins de combustíveis.

"Os indicadores da produção industrial, da venda de bens e da massa salarial estão todos positivos", apontou. "Esses indicadores macroeconômicos sinalizam para novo patamar da economia. Há um impacto generalizado da atividade econômica na arrecadação, mais do que o Refis", alegou.

De acordo com Malaquias, as receitas com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de automóveis cresceram 83,13% em relação a setembro do ano passado, por exemplo. "Automóveis já respondem pela maior parte da recuperação deste tributo. Isso é importante porque a indústria automobilística alavanca também outros setores, como autopeças e serviços. Isso vai se dispersar para outros tributos", detalhou.

Além disso, comentou o auditor, o aumento da massa salarial tem impacto na arrecadação previdenciária e no Imposto de Renda retido na fonte. "E a recuperação do consumo também vem acompanhado de uma retomada nas importações", agregou.

Segundo Malaquias, mesmo sem considerar o Refis (R$ 3,401 bilhões) e o aumento do PIS/Cofins sobre combustíveis (R$ 2,227 bilhões), o crescimento da arrecadação em setembro ainda teria sido de 5,19% em relação ao mesmo mês do ano passado. "A retomada da economia foi mesmo mais determinante para o resultado de setembro", reforçou.

Entre janeiro e setembro, a soma das receitas federais chegou a R$ 968,334 bilhões. "Começamos o ano com uma queda de cerca de 1% em relação ao ano passado e já estamos com uma alta real de 2,44% no acumulado do ano, ante o mesmo período de 2016", afirmou Malaquias "E em 12 meses temos uma variação real positiva de 4,59%, o que indica uma trajetória positiva da arrecadação", completou.

IRPJ e CSLL

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal destacou que a arrecadação do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) por estimativa mensal cresceu 10,72% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado, chegando a R$ R$ 7,342 bilhões. Esse resultado foi puxado pelo desempenho setor financeiro, cujo recolhimento de R$ 2,416 bilhões representou uma alta de 18,12% na mesma comparação.

Malaquias lembrou que a arrecadação desses tributos vinha caindo até a metade do ano, quando o Fisco decidiu investigar as causas desse recuo.