A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu de 43% em setembro para 38%, de acordo com a nova pesquisa do The Wall Street Journal e da NBC News, divulgada neste domingo. O número representa o menor nível desde o início do mandato. A pesquisa revela também que 58% dos americanos desaprovam o desempenho de Trump no cargo até agora. Em contrapartida, 42% dos entrevistados aprovam o trabalho do republicano na condução da economia.