Para reduzir o impacto financeiro do aumento do custo de energia, as distribuidoras vão poder usar o saldo da Conta de Energia de Reserva (Coner). De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as empresas terão acesso a R$ 1,124 bilhão. "Numa situação excepcional como essa, não se justifica manter um saldo tão alto na Coner", disse o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino.