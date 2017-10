A Companhia Paranaense de Energia (Copel) recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para restaurar temporariamente a operação comercial das três turbinas da usina termelétrica Araucária, de 484 megawatts (MW), localizada no município de mesmo nome, no Paraná. A autorização, publicada nesta segunda-feira, 16, no Diário Oficial da União, é válida até 30 de novembro.

Para as autoridades do setor elétrico, essas térmicas são importantes recursos no cenário atual de hidrologia desfavorável, com chuvas abaixo da média histórica e baixo volume de água acumulado nos reservatórios das hidrelétricas.