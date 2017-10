A distribuidora atende a 968 mil unidades consumidoras no Amazonas. As novas tarifas vigoram a partir de 1º de novembro.

A proposta inicial da Aneel era de um reajuste médio de 23,17% nas tarifas da companhia. Mas os diretores optaram por diferir parte desse aumento para o próximo reajuste anual, em 2018, a exemplo do que foi feito com as distribuidoras da Eletrobras em Alagoas e no Piauí. Parte dessa alta estava relacionado a itens financeiros, que podem ser postergados sem que as atividades da empresa sejam prejudicadas.