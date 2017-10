O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) rejeitou nesta segunda-feira (23) a proposta feita pela empresa de telefonia Oi , de trocar multas a ela aplicadas por investimentos a serem feitos pela própria empresa. As punições foram impostas em decorrência do cometimento de infrações relacionadas a direitos e garantias dos usuários, fiscalização e interrupções.

Ao analisarem o caso nesta segunda-feira durante reunião extraordinária, fechada, os conselheiros foram unânimes ao deliberarem pela não celebração do termo de compromisso de ajustamento de conduta (TAC) proposto pela Oi. A empresa se encontra em situação de recuperação judicial desde meados do ano passado.

Por meio de nota, a Anatel informou que "o andamento não satisfatório das tratativas voltadas à construção de um plano de recuperação judicial sustentável para o Grupo Oi trouxe à agência questionamentos sobre a capacidade do grupo honrar os compromissos que viriam a ser assumidos no âmbito dos TAC's".

A Anatel argumenta ser "fato público e notório" o de que as empresas do Grupo Oi atravessam "sensíveis dificuldades de caráter econômico-financeiro há algum tempo", o que acabou por levar sua diretoria a ingressar em junho de 2016 com pedido de recuperação judicial.