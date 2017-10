Montante total de débitos da Oi chega a R$ 64 bilhões Jean Schwarz / Agencia RBS

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) se reunirá, nesta segunda-feira (23) para deliberar a respeito dos termos de ajustamento de conduta (TACs) da empresa de telefonia Oi. Em processo de recuperação judicial, a companhia acumula dívidas de R$ 64 bilhões em bônus, dívidas bancárias e responsabilidades operacionais. A reunião extraordinária será fechada, com caráter sigiloso.

Uma eventual renegociação dos termos firmados nos TACs junto à Anatel poderia abrir caminho para a aprovação do plano de recuperação judicial. A agência vai analisar processos referentes ao montante de R$ 4,8 bilhões. O valor é maior do que o do primeiro TAC da empresa, de R$ 1,2 bilhão, cuja tramitação foi suspensa pelo Tribunal de Contas da União (TCU), justamente pelo fato de a Oi estar em recuperação judicial.

A Anatel e a Oi travam uma longa batalha na Justiça em torno das dívidas da empresa junto à agência reguladora. O centro da disputa é a inserção do valor das multas no endividamento total da companhia, medida conseguida pela Oi nos tribunais. O total devido à Anatel é estimado em mais de R$ 11 bilhões.

A agência contestou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que a incluiu na assembleia geral de credores da Oi, submetendo os créditos das multas ao plano de recuperação judicial da empresa de telecomunicações. O argumento é de que a inclusão do órgão regulador no rol de credores representa risco à ordem e à economia pública.

A Anatel chegou a encaminhar, no início do mês, um pedido para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) analise a retirada de seus créditos com a Oi do processo de recuperação judicial. A corte, entretanto, negou o pedido no dia 3, mas a agência informou que vai recorrer.

Na última semana, a Anatel nomeou Carlos Baigorri para representá-la na assembleia geral de credores, marcada para 6 de novembro. Baigorri já foi orientado a se posicionar contra o novo plano de recuperação.

O plano

Em relação às dívidas com a Anatel, a Oi propõe o seguinte:

– Negociação de acordos (TACs) para conversão de multas em investimentos e parcelamento em até 20 anos, com correção pelo IPCA, com entrada de 20%, deduzida de depósitos judiciais.

– O plano de recuperação judicial, que altera as condições para a negociação com credores, também prevê uma capitalização de R$ 9 bilhões para a empresa.