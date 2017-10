Os alimentos voltaram a pressionar a inflação ao consumidor dentro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de outubro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) subiu 0,28%, após a deflação de 0,09% registrada em setembro.

Seis das oito classes de despesa tiveram taxas de variação maiores. A principal contribuição para a aceleração do IPC-M partiu do grupo Alimentação, que passou de uma redução de 0,82% em setembro para aumento de 0,18% em outubro, sob influência de itens como hortaliças e legumes, que saiu de um recuo de 11,41% para avanço de 7,12% no período.