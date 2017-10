O presidente Michel Temer nomeou Alexandre Cordeiro Macedo para exercer o cargo de superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), com mandato de dois anos.

Também foi nomeada Polyanna Ferreira Silva Vilanova para exercer o cargo de conselheira do tribunal do órgão, nesse caso mandato até 8 de julho de 2019.

Os decretos com as nomeações estão publicados no Diário Oficial da União (DOU).