Sobre os repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro, Meirelles disse que ainda não foi definido o valor para 2018. "As questões para o ano que vem serão definidas em seu devido tempo."

Meirelles foi perguntado pelos jornalistas se os gastos do presidente Michel Temer com parlamentares para barrar as duas denúncias da Procuradoria-Geral da República contra o peemedebista podem ter impacto no Orçamento e respondeu que "não". "Nosso Orçamento para 2017 e 2018 não muda", disse ele.