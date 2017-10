Nos últimos dois anos a agência Talent Marcel avançou rapidamente no ranking das maiores do País: passou do 20.º lugar para o 5.º no ranking da Kantar Ibope, que considera o volume investido em publicidade pelos clientes das agências. Esse período de crescimento veio após a empresa fechar parceria de "co-branding" com a francesa Marcel (as duas fazem parte da rede Publicis Worldwide) e investir no modelo que batizou de "nonline", no qual a estratégia de comunicação é pensada primeiro e, só depois, define-se a mídia em que a propaganda será veiculada.