O crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 3,41 bilhões em setembro, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). O volume representa um crescimento de 8,2% em relação ao mesmo mês de 2016, e queda de 22,7% na comparação com agosto.

No acumulado do ano, o volume financiado chegou a R$ 32,63 bilhões, montante 2,9% inferior ao observado em igual período de 2016. Nos 12 meses compreendidos entre outubro de 2016 e setembro de 2017, foram aplicados R$ 45,64 bilhões na aquisição e construção de imóveis com recursos da poupança, retração de 3,2% em relação ao apurado nos 12 meses precedentes.