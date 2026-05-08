Viamão: Residencial Jardim Madri será lançado em 14 de maio 

Residencial Jardim Madri é oportunidade para morar e investir. Brasil Terrenos / Divulgação

Em ritmo de valorização imobiliária e desenvolvimento, Viamão lança o Residencial Jardim Madri no dia 14 de maio. Situado na região do Mendanha, o empreendimento da Brasil Terrenos terá 358 unidades residenciais e comerciais, além de infraestrutura completa.

– Escolhemos Viamão pelo fato de a cidade ser próspera e estar em pleno crescimento. A cidade oferece um bom custo-benefício de vida e moradia, menor que o de Porto Alegre e de outros municípios da região metropolitana. Além disso, está a apenas 30 minutos da capital do Estado e do aeroporto – conta o supervisor comercial da Brasil Terrenos, Fabiano Mittidieri.

Localização privilegiada

A localização é um dos grandes trunfos do Residencial Jardim Madri. Além de estar em uma área arborizada, o empreendimento fica em um espaço muito bem conectado com a natureza.

O bairro planejado está a cinco minutos de distância da região central da cidade e a três minutos do lago Tarumã, que foi revitalizado. Também é possível acessar facilmente a RS-040 e a ERS-118, que leva à Freeway e permite ir a cidades como Gravataí e Nova Hamburgo – ressalta Mittidieri.

Terrenos residenciais e comerciais

Com 358 terrenos, o Residencial Jardim Madri tem espaço para a construção de residências e comércios. As unidades são amplas e partem de 200 metros quadrados.

– A quantidade de moradores da área será bem considerável. Por isso, espera-se que muitos negócios sejam montados no bairro. Hoje, tudo é uma questão de conveniência. Quem vai cortar o cabelo, por exemplo, valoriza a possibilidade de ir a pé, dentro de seu próprio bairro, em vez de precisar pegar o carro – destaca o supervisor comercial da Brasil Terrenos.

Infraestrutura e lazer

A infraestrutura é completa e segue o padrão de qualidade dos projetos da Brasil Terrenos. A pavimentação, por exemplo, contará com meio-fio e será feita com Paver, material que oferece melhor drenagem e resistência.

O empreendimento também contará com redes de água e esgoto, galerias de drenagem e iluminação pública em LED. Há ainda grande preocupação com fatores como o paisagismo, que promete elevar ainda mais a experiência dos residentes e visitantes.

– Outro destaque é o lazer, muito valorizado por quem está procurando mais qualidade de vida. O Residencial Jardim Madri terá academia ao ar livre, playground, pet place, quadra poliesportiva, quadra de beach tennis e espaços de convivência – explica Mittidieri.

Acesso facilitado à compra e confiabilidade

Ideal para famílias que desejam morar em um bairro planejado e para investidores que pretendem comprar imóveis no lançamento e revendê-los posteriormente para aproveitar a valorização, o Residencial Jardim Madri facilita o acesso à compra. Isso porque a Brasil Terrenos atua como o próprio banco (administrando todo o financiamento) e não exige comprovante de renda. Basta apresentar documentos básicos, como CNH, RG, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência atualizado, para adquirir um terreno.