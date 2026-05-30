O valor da solidez: Owntime avança para entrega em Gramado 

Empreendimento fica localizado a 250 metros da Rua Coberta. Ownerinc / Divulgação

Após um ciclo de forte expansão nos últimos anos, o setor de multipropriedade no Brasil entra em uma fase de maior maturidade, impulsionada pela profissionalização do segmento e por consumidores cada vez mais informados e criteriosos. Dados da consultoria Caio Calfat Real Estate Consulting apontam que a multipropriedade consolidou espaço no mercado imobiliário e turístico nacional, acompanhando a evolução do perfil de clientes que buscam previsibilidade, segurança jurídica e experiências de alto padrão.

Antes associado a promessas de longo prazo e a incertezas operacionais, o modelo hoje atende um público de alto padrão que valoriza previsibilidade e capacidade real de entrega. Nesse cenário de maior maturidade, o Owntime Home Club Gramado avança para a etapa final das obras, com capital próprio e cronograma em dia.

Com entrega prevista para o segundo semestre de 2026, o empreendimento da Ownerinc conta com 24 casas e 40 apartamentos em um modelo de posse inteligente. A 250 metros da Rua Coberta, o projeto está inserido em um bosque privativo com área de preservação permanente, em um terreno com mais de 35.000 m².

Com mais de 90% das frações vendidas e VGV acima de meio bilhão de reais, o empreendimento reforça o interesse de um público que analisou com cuidado os fundamentos do investimento.

Confira três fatores que sustentam a entrega da iniciativa do Owntime:

1) Independência e segurança

No modelo de negócios da Owntime, cada investidor adquire a escritura individual de sua fração imobiliária devidamente registrada em cartório, assegurando a titularidade direta do ativo. A estratégia financeira do empreendimento busca blindar a construção contra oscilações de mercado: as obras são executadas com recursos próprios e planejamento independente, sem dependência de aportes externos para sua conclusão.

No âmbito regulatório e ambiental, a incorporadora já formalizou o pedido da Licença de Instalação e Operação (LIO) junto à Secretaria do Meio Ambiente. Alinhado às demandas globais de sustentabilidade, o projeto possui a certificação internacional LEED e adota o padrão "Carbono Neutro" em toda a sua execução.

A postura da Ownerinc surge como uma resposta ao atual cenário do setor imobiliário, frequentemente marcado por incertezas e debates sobre prazos de entrega. Ao apostar em governança corporativa e solidez financeira, a empresa visa mitigar riscos e estreitar o relacionamento com os clientes, aproximando o capital investido da experiência prática do imóvel compartilhado.

2) Base societária e governança estruturada

O empreendimento é apoiado por uma base societária formada por empresários que participaram da concepção original do projeto e ajudaram a impulsionar um dos movimentos mais relevantes da propriedade compartilhada de alto padrão no país. Na liderança da Ownerinc, Diniz Baptista, Alexandre Gehlen e Ricardo Peccin ajudaram a consolidar uma visão de longo prazo orientada por solidez patrimonial, hospitalidade e inteligência de uso.

— Meu sonho como sócio e fundador da Ownerinc é entregar o melhor projeto, fazendo as pessoas poderem acessar lugares e áreas que talvez não quisessem acessar 365 dias por ano de uma forma mais inteligente — afirma Alexandre Gehlen.

A estrutura do projeto reúne a participação ativa dos sócios e de um conselho com experiência nos setores de incorporação, hotelaria e finanças. Esse modelo fortalece a condução do Owntime e reduz a dependência de uma única liderança ou de fatores conjunturais para que o planejamento seja cumprido.

3) Hospitalidade

O grupo Casa Hotéis, que opera os hotéis Casa da Montanha, Wood e Parador Cambará do Sul, levará ao Owntime o mesmo padrão de serviço já reconhecido na Serra Gaúcha. A operação do empreendimento será conduzida pelo braço de gestão do Grupo Casa Hotéis, formado pelo CEO Felipe Peccin e pela sócia Carolina Sass, fundadora da consultoria Mapie.

Na prática, isso se traduz em uma jornada que começa antes da chegada: concierge dedicado, pré-chegada personalizada e serviços sob demanda, como chef privativo e cuidados para pets. O restaurante do complexo, intitulado "Tempo", terá experiências gastronômicas conectadas aos já consolidados Alma RS, Ocre e Giostra Cucina.