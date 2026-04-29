Owntime consolida padrão luxo de propriedade compartilhada em Gramado 

Owntime reúne 24 casas e 40 apartamentos de alto padrão. Ownerinc / Divulgação

Em um momento de expansão da propriedade compartilhada no Brasil, empreendimentos de alto padrão começam a apostar em um modelo que combina uso inteligente do imóvel com serviços de hospitalidade. Em Gramado, essa transformação se aproxima de uma nova etapa com a reta final de implantação do Owntime Home Club Gramado.

Com entrega das unidades aos proprietários prevista para julho, a equipe da Ownerinc, incorporadora responsável pelo projeto, intensifica os últimos ajustes da operação com foco na qualidade dos serviços e na experiência dos futuros moradores.

Localizado no centro de Gramado, a três minutos da Rua Coberta, o empreendimento reúne 24 casas e 40 apartamentos em um modelo de propriedade compartilhada. O projeto visa combinar arquitetura inspirada nas montanhas contemporâneas com serviços de padrão elevado, voltados ao uso eficiente do tempo e do investimento imobiliário.

Em três pontos, entenda o que faz o Owntime se destacar no mercado:

1. Empreendimento único no Brasil

O Owntime surge em um momento de expansão do modelo de propriedade compartilhada no Brasil. O número de empreendimentos desse tipo mais que dobrou em poucos anos, passando de 92, em 2019, para 216, em 2025, conforme pesquisa da Caio Calfat Real Estate Consulting.

Nesse formato, os custos de aquisição e manutenção de um imóvel são divididos entre diferentes proprietários, que pagam apenas pelo tempo efetivo de uso. Cada comprador adquire a quantidade de semanas que faz sentido para sua rotina, com a possibilidade de disponibilizar o período para locação ou trocá-lo por estadias em outros destinos, ampliando as experiências e reduzindo a ociosidade do imóvel.

Para conduzir a fase de implantação e consolidar a proposta do projeto, a Ownerinc incorporou Raimundo Pimenta ao time, que assume a diretoria comercial. Com trajetória na estruturação e operação de empreendimentos de propriedade compartilhada e alto padrão, o profissional acumula passagens por alguns dos principais projetos do setor no País.

– Não existe, hoje, no Brasil um produto exatamente como o Owntime. Ele combina o melhor do mercado imobiliário tradicional com a inteligência da propriedade compartilhada. Isso o torna único – afirma o executivo.

Raimundo Pimenta integra a diretoria comercial da Ownerinc. Ownerinc / Divulgação

2. Hospitalidade premium

A proposta do Owntime vai além da localização central e do padrão construtivo elevado. O empreendimento se diferencia pela hospitalidade, estruturada para atender a um público que não se posiciona apenas como hóspede, mas como proprietário. Em sinergia com o Grupo Casa Hotéis, responsável pela gestão da operação, o projeto adota um modelo que eleva o padrão de atendimento e personalização ao longo de toda a jornada.

– O cliente de propriedade compartilhada não é um hóspede esporádico. Ele é dono também. E essa mudança de mentalidade altera tudo: do atendimento ao nível de personalização, da comunicação ao cuidado com os detalhes. O padrão de exigência é mais alto e contínuo. Estamos trabalhando para surpreender em cada detalhe – ressalta Pimenta.

Na prática, o conceito se traduz em uma operação que antecipa necessidades e constrói relacionamento desde o pré-check-in, com atenção a preferências individuais, datas especiais e demandas específicas. A jornada é desenhada para gerar um alto nível de encantamento, com foco na satisfação do cliente e na entrega de qualidade ao longo do tempo.

3. Investimento inteligente

No Owntime, o conceito de investimento está diretamente associado a uma visão contemporânea de luxo. A proposta da Ownerinc parte do entendimento de que valor não está na ostentação, mas na qualidade do tempo vivido.

Esse direcionamento orienta a curadoria de experiências do empreendimento, com foco em conforto, conveniência e uso pleno. No modelo de propriedade compartilhada, o imóvel de alto padrão estará sempre pronto, com serviços organizados e uma operação estruturada para que o proprietário se preocupe apenas em usufruir.