Saiba qual bairro planejado em Guaíba tem oportunidades para comércios 

Bairro planejado da Buriti Empreendimentos terá cerca de 20 mil moradores. Buriti / Divulgação

Em dezembro de 2025, a Buriti Empreendimentos, empresa do Grupo Brasil Terrenos, lançou o Residencial Jardim Europa. Trata-se de um bairro planejado que visa impulsionar a valorização imobiliária e elevar ainda mais o padrão de qualidade de vida dos moradores da cidade de Guaíba.

– Na primeira fase do projeto, disponibilizamos 1.190 terrenos e tivemos uma aceitação de vendas muito grande. Tanto é que comercializamos 100% das unidades residenciais. Agora, ainda temos à venda alguns terrenos mistos, que podem ser usados para morar ou empreender, além de terrenos comerciais, que ficam em frente à BR-116 – explica o supervisor da Buriti Empreendimentos, Fabiano Mittidieri.

Nesta entrevista, o executivo compartilha detalhes sobre o Residencial Jardim Europa e fala sobre as oportunidades que o empreendimento oferece a comércios e empresas de diferentes tipos.

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Quais são os principais diferenciais do Residencial Jardim Europa?

Temos um padrão construtivo elevado, com rede de esgoto e drenagem pluvial e cuidado com a questão do calçamento, que será do tipo paver – mais duradouro e com melhor drenagem em relação ao asfalto. Além disso, optamos por trabalhar com bocas de lobo grandes, para evitar acúmulo de água nas vias, e com postes de iluminação em LED. Haverá também área de lazer, incluindo espaços como campo de futebol, quadras (areia e poliesportiva), pistas (caminhada e ciclovia), playgrounds (inclusivo e aventura), estações (fitness e de alongamento), estar sensorial, Mini-pista de bicicross, bicicletário e um muro instagramável.

Quais fatores impulsionaram a venda de 100% das unidades residenciais e a rápida adesão do público?

Primeiramente, a qualidade do projeto e de toda a infraestrutura. Outro ponto importante é o cenário atual de Guaíba, que vive um momento de forte crescimento. Além disso, o empreendimento tem uma localização muito boa. Quando negociamos uma área para criar um projeto, sempre avaliamos a acessibilidade e outros fatores importantes, como a cota de inundação, escolhendo locais que não ofereçam riscos de alagamentos.

Com a área residencial praticamente formada, como os terrenos comerciais se tornam uma oportunidade estratégica para investidores e empreendedores?

Atualmente, temos um pedido junto à prefeitura para criar uma rótula que ligará diretamente a BR-116 ao Residencial Jardim Europa, já que hoje o acesso é feito por uma via secundária. Nesse novo trajeto, há espaço para diversos tipos de negócios, com destaque para opções como posto de combustível e conveniências, muito importantes para quem está viajando pela estrada e precisa fazer uma parada estratégica. Além disso, é preciso considerar que o próprio bairro concentrará entre 20 mil e 24 mil moradores. Esse público provavelmente dará preferência a comércios próximos, como barbearias, farmácias, padarias, academias, pet shops e outros tipos de conveniências, em vez de ir ao centro de Guaíba para consumir.

Existem tipos específicos de negócios que têm maior potencial de sucesso dentro do empreendimento?

Há espaço para todos os tipos de negócios, mas, ao observar o panorama local, consigo destacar dois tipos que despontam como boas oportunidades. O primeiro é o de materiais de construção, já que os proprietários das casas do empreendimento realizarão muitas obras ao longo dos próximos anos. Outro ramo que vem se destacando é o de móveis planejados. Os moradores do bairro terão inúmeras cozinhas, salas e quartos para mobiliar.

Como são os terrenos comerciais? Há condições especiais para compra?

Temos terrenos de 300 metros quadrados a 660 metros quadrados. Além disso, oferecemos condição especial na entrada, que pode ser feita em até 10 vezes. Após o pagamento inicial, a Buriti concede um mês de respiro antes do empresário começar a quitar o parcelamento, que é feito diretamente conosco.

Como a empresa projeta a valorização da área comercial do Residencial Jardim Europa nos próximos anos?

Sempre optamos por realizar projetos em áreas com acesso às principais vias, como rodovias federais e estaduais, além de nos preocuparmos com a infraestrutura. Por conta disso, temos registrado grandes valorizações nos terrenos. Um dos nossos empreendimentos na cidade de Rio Grande, por exemplo, começou com unidades vendidas a R$ 49,5 mil em 2019. Hoje, o mesmo espaço custa R$ 110 mil. Portanto, há uma valorização significativa, e o preço dos terrenos tende a crescer mês a mês.

Quais são as expectativas para o futuro do Residencial Jardim Europa?