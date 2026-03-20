Mercado imobiliário vive momento de alta do Brasil

Arquitetura e Urbanismo atende diversos tipos de empreendimentos. Vortex Arquitetura e Urbanismo / Divulgação

O mercado imobiliário brasileiro vive um momento de alta. Segundo dados divulgados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor cresceu 10,6% em 2025, com lançamento de 453.005 unidades. Além disso, registrou o maior Valor Geral de Lançamentos (VGL) até hoje: R$ 292,3 bilhões.

O cenário de expansão reforça a importância de projetos urbanísticos qualificados, essenciais para que novos empreendimentos sejam construídos de forma organizada, segura, sustentável e adequada às necessidades das pessoas e dos municípios. Com mais de 30 anos de experiência, a Vortex Arquitetura e Urbanismo é uma empresa consolidada na área no Rio Grande do Sul.

– Conhecimento, domínio técnico e legal, respeito às rígidas normas ambientais e desenho harmônico, com apelo visual diferenciado, são alguns dos nossos diferenciais. Também nos destacamos por fatores como implantações urbanísticas de alto nível, infraestruturas bem pensadas e respeito aos elementos naturais circundantes – explica o arquiteto e fundador da Vortex Arquitetura e Urbanismo, Roges Malgarin.

Veja quatro pontos que destacam a atuação da empresa em projetos urbanísticos para empreendimentos industriais, comerciais e residenciais.

Trajetória sólida

A trajetória da Vortex Arquitetura e Urbanismo é marcada por inovação e criatividade. Com mais de três décadas de história, a companhia começou suas atividades com projetos de grande porte para clientes como concessionárias de veículos, indústrias, supermercados, centros logísticos e áreas comerciais. Posteriormente, passou a desenvolver áreas urbanísticas na grande Porto Alegre.

Em 2016, frente à crise econômica, optou por focar o litoral, onde havia grande demanda de estudos de viabilidade para áreas que estavam se transformando de rurais para urbanas, principalmente ao longo da Estrada do Mar, de Osório até Arroio do Sal.

– A pandemia, em 2020, foi um divisor de águas, pois o litoral acolheu milhares de pessoas. O conceito de casa de veraneio mudou muito e os condomínios proliferaram como equipamentos urbanos de uso intensivo fora da época de verão. Nesse período, inclusive, realizamos um projeto de condomínio horizontal fechado em Xangri-Lá, que foi um fenômeno. Com infraestrutura completa, o empreendimento era dividido em 363 lotes, que foram vendidos em tempo recorde de apenas 18 minutos – destaca Malgarin.

Qualidade técnica, sustentabilidade e responsabilidade ambiental

A qualidade técnica é um dos pilares da empresa. Comprometida em oferecer projetos de alto nível, a Vortex Arquitetura e Urbanismo investe em profissionais talentosos e qualificados, buscando o alinhamento do conhecimento técnico à sustentabilidade e ao respeito às rígidas normas e restrições ambientais, que se tornaram um dos diferenciais da empresa nos atendimentos e projetos urbanísticos. A empresa também destaca a sustentabilidade como um dos princípios que orientam seus projetos, buscando soluções arquitetônicas alinhadas às exigências ambientais, à legislação urbanística e à qualidade de vida nos espaços urbanos. Esse cuidado envolve desde o planejamento técnico até os processos de licenciamento e aprovação junto aos órgãos competentes, visando garantir que cada empreendimento respeite as normas ambientais e as características do entorno.

– Outro ponto chave é a previsibilidade. Priorizamos sempre a não ilusão, as respostas duras para as realidades impostas, as restrições ambientais e a honestidade na informação. O fato de trabalharmos sem sonhos não alcançáveis é um elemento fundamental para a nossa credibilidade – conta o fundador.

Experiência que gera confiança

Ao longo dos anos, a Vortex Arquitetura e Urbanismo desenvolveu projetos que envolvem aspectos como qualidade, compromisso com prazos, agilidade e a busca por soluções para situações complexas. Esse conjunto de fatores tem contribuído para a continuidade de parcerias e para o desenvolvimento de novos trabalhos.

– Acumulamos experiências e um trabalho começou a chamar o outro. Com isso, muitas incorporadoras perceberam que nossa marca e o sucesso de empreendimentos anteriores nos habilitavam a ser referência para vender qualidade e credibilidade neste nicho tão competitivo. Empresas com dezenas de anos focados em incorporação vertical, a exemplo da maior de Capão da Canoa, nos procuraram para dar uma guinada e entrar nos condomínios horizontais – diz Malgarin.

Inovação e projeção de crescimento

Com diferentes projetos em andamento, a empresa acompanha as mudanças e transformações do mercado. Nesse contexto, busca se manter atualizada em relação aos rumos econômicos do país, às mudanças legais e às tendências, considerando esses fatores no desenvolvimento de seus projetos.