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Mercado imobiliário vive momento de alta do Brasil

Cenário reforça a demanda por projetos urbanísticos qualificados, como os da Vortex Arquitetura e Urbanismo

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