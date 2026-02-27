De Gramado para o mundo: segunda residência se torna passaporte de experiências 

Owntime está localizado a apenas 250 metros da Rua Coberta. Ownerinc / Divulgação

O estilo de vida das famílias brasileiras mudou. Viajar deixou de ser um evento pontual para se tornar parte da rotina, com mais escapadas ao longo do ano e busca constante por novas vivências. Nesse cenário, a segunda residência mantém o papel de refúgio, mas não precisa estar mais atrelada a um único destino fixo.

A mudança revela um novo comportamento: mais do que possuir um imóvel para descanso, as famílias priorizam mobilidade e flexibilidade. É nesse cenário que Gramado se consolida como um dos destinos que melhor traduzem essa tendência.

Mais do que polo turístico, a cidade da Serra gaúcha passou a integrar o estilo de vida de quem busca qualidade de vida alinhada à conveniência. A proximidade com Porto Alegre, a gastronomia autoral, o calendário permanente de eventos e o clima característico da região reforçam a percepção de que estar em Gramado é uma extensão natural da rotina.

Atenta a esse novo perfil, a Ownerinc, incorporadora especializada em propriedades compartilhadas de alto padrão, desenvolve projetos que aliam uso planejado do imóvel, gestão completa e curadoria de experiências locais.

A parceria com a RCI para intercâmbio internacional, por sua vez, amplia ainda mais as possibilidades: o proprietário mantém uma base frequente na Serra Gaúcha e, ao mesmo tempo, tem acesso a uma rede global de destinos para explorar ao longo do ano.

Nesta entrevista, a diretora da RCI para a América do Sul, Fabiana Leite, explica como funciona o modelo e quais são seus diferenciais:

O que é a RCI e como funciona, na prática, o intercâmbio de destinos para quem possui uma propriedade compartilhada?

A RCI é líder mundial em intercâmbio de férias, atendendo famílias e indivíduos que adquiriram propriedades compartilhadas. Na prática, o proprietário pode usar seu período, sua semana ou seu crédito para acessar hotéis e resorts ao redor do mundo, vivenciando experiências em diferentes destinos.

O produto transforma-se em capacidade de troca, baseada em critérios como temporada, tamanho da unidade, demanda do destino escolhido e antecedência da reserva. Em resumo, o proprietário compra sua residência e, ao mesmo tempo, ganha liberdade para viajar pelo mundo com a RCI.

Qual a dimensão da rede e como são categorizados os empreendimentos?

A RCI possui mais de 4,2 mil hotéis e resorts globais, atendendo a diversos estilos de férias. A classificação é baseada em avaliações dos próprios clientes após cada viagem, levando em conta check-in, check-out, hospitalidade, limpeza, manutenção e entretenimento.

Para o segmento de luxo, a RCI oferece o The Registry Collection, rede restrita com cerca de 200 hotéis ao redor do mundo, que atende a critérios pré-estabelecidos de alto padrão de serviço, conforto e experiência personalizada. Casas e apartamentos maiores, check-in personalizado, concierge dedicado e amenidades exclusivas garantem que o proprietário viva exatamente a experiência premium que adquiriu.

Qual o perfil do público que utiliza o serviço de propriedade compartilhada?

O serviço atende majoritariamente famílias ou grupos de amigos que buscam unidades espaçosas, comodidade e segurança. O público gosta de explorar novos destinos, mas com a garantia de uma rede confiável. Entre os clientes premium, a demanda se concentra em experiências exclusivas, hotelaria diferenciada e alto padrão de serviços. As motivações de viagem variam de férias com crianças a viagens a dois, turismo gastronômico, contato com a natureza ou compromissos profissionais.

De olho no futuro

A Ownerinc dispõe de uma propriedade em Gramado que oferece o intercâmbio com a RCI. O uso é planejado, com o imóvel sempre pronto e manutenção totalmente gerida, eliminando preocupações típicas de uma segunda residência convencional.