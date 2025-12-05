Bairro planejado é lançado em Guaíba com padrão à altura da cidade

Programado para 11 de dezembro, o lançamento do Residencial Jardim Europa visa impulsionar a valorização imobiliária de Guaíba. O projeto é o primeiro bairro planejado da Buriti Empreendimentos na cidade, empresa do Grupo Brasil Terrenos, e oferece entrada facilitada e parcelamento próprio a partir de R$ 349 mensais.
– Morar em um bairro planejado significa viver em um ambiente pensado para facilitar o dia a dia. Entre os diferenciais do Residencial Jardim Europa é possível destacar ruas estruturadas, áreas arborizadas, lazer pensado para toda a família e excelente mobilidade. Tudo é pensado para que o morador tenha uma rotina mais prática, equilibrada e com maior qualidade de vida – afirma a gerente regional da Buriti Empreendimentos, Méria Lúcia Borges.
Nesta entrevista, a executiva comenta detalhes do projeto, destaca por que o empreendimento é uma boa opção para investimento e compartilha expectativas para o futuro.
O que motivou a Buriti a escolher Guaíba para receber o Residencial Jardim Europa?
Guaíba é um município em plena expansão, com forte potencial de valorização e qualidade de vida. A cidade reúne excelente localização e fácil acesso a Porto Alegre. Esse crescimento urbano e organizado favorece muito os investimentos em médio e longo prazo. Diante desse cenário, o Residencial Jardim Europa chega para atender às famílias e às demandas crescentes de moradia. Tudo isso com um planejamento acessível.
Quais são os destaques da infraestrutura geral e de lazer do empreendimento?
O Residencial Jardim Europa contará com infraestrutura completa, incluindo pavimentação asfáltica com meio-fio, rede de água, energia, esgoto, drenagem e iluminação pública em LED. Em relação ao entretenimento, haverá quadras de areia e poliesportiva, campo gramado, playground, ciclovia, pista de caminhada, estação de ginástica, minipista de bicicross, entre outros itens de lazer. O objetivo central é atender jovens e adultos que ali residirão, oferecendo uma vida mais saudável e em contato com a natureza.
Como são os terrenos do Residencial Jardim Europa e para quais tipos de público são indicados?
Os terrenos residenciais do empreendimento têm metragens de 160 a 272 metros quadrados. Já os comerciais variam de 160 a 636 metros quadrados. As opções são boas alternativas para famílias que procuram tranquilidade e a praticidade de morar em um bairro planejado. Vale a pena destacar que também destinamos alguns terrenos com finalidade comercial para quem deseja investir agora e quer crescer conosco enquanto escrevemos uma nova história em Guaíba.
Como o empreendimento busca facilitar o acesso à compra?
A Buriti oferece condições especiais de pagamento. O objetivo é permitir que as famílias tenham acesso a um loteamento planejado, com flexibilidade para encaixar o investimento no orçamento. Nosso parcelamento é próprio e sem burocracia. Além disso, não consultamos os órgãos de proteção ao crédito. Essa política amplia muito a possibilidade de compra do tão sonhado terreno para a construção de uma casa própria.
Como a Buriti enxerga o papel do Jardim Europa na transformação e no crescimento de Guaíba nos próximos anos?
O empreendimento nasce como um vetor de desenvolvimento, contribuindo para a modernização urbana e para a valorização imobiliária de Guaíba. A Buriti acredita que será um marco para sua história na cidade. Vale a pena destacar que nossa mão de obra é contratada localmente e teremos também um escritório para atender os futuros moradores. Isso colabora para fortalecer e fomentar a economia da região.
Quais são as expectativas de vendas, do andamento do projeto e de entrega?
As expectativas são as melhores possíveis. Nossa demanda está alta, com grande procura por terrenos para moradia em bairros planejados. Atualmente, estamos em um momento de fase de estruturação de nossa base comercial, que ficará no próprio local onde será construído o Residencial Jardim Europa. Ali, pessoas interessadas terão acesso à equipe comercial e de corretores. Estamos preparando tudo com muito carinho e atenção para receber o público da melhor maneira possível. O andamento das obras seguirá o padrão da Buriti, com foco na qualidade, infraestrutura completa e seguindo o cronograma de obras.