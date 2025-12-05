Bairro planejado é lançado em Guaíba com padrão à altura da cidade

Fase inicial do bairro planejado contempla 1.190 terrenos. Buriti / Divulgação

Programado para 11 de dezembro, o lançamento do Residencial Jardim Europa visa impulsionar a valorização imobiliária de Guaíba. O projeto é o primeiro bairro planejado da Buriti Empreendimentos na cidade, empresa do Grupo Brasil Terrenos, e oferece entrada facilitada e parcelamento próprio a partir de R$ 349 mensais.

– Morar em um bairro planejado significa viver em um ambiente pensado para facilitar o dia a dia. Entre os diferenciais do Residencial Jardim Europa é possível destacar ruas estruturadas, áreas arborizadas, lazer pensado para toda a família e excelente mobilidade. Tudo é pensado para que o morador tenha uma rotina mais prática, equilibrada e com maior qualidade de vida – afirma a gerente regional da Buriti Empreendimentos, Méria Lúcia Borges.

Nesta entrevista, a executiva comenta detalhes do projeto, destaca por que o empreendimento é uma boa opção para investimento e compartilha expectativas para o futuro.

O que motivou a Buriti a escolher Guaíba para receber o Residencial Jardim Europa?

Guaíba é um município em plena expansão, com forte potencial de valorização e qualidade de vida. A cidade reúne excelente localização e fácil acesso a Porto Alegre. Esse crescimento urbano e organizado favorece muito os investimentos em médio e longo prazo. Diante desse cenário, o Residencial Jardim Europa chega para atender às famílias e às demandas crescentes de moradia. Tudo isso com um planejamento acessível.

Quais são os destaques da infraestrutura geral e de lazer do empreendimento?

O Residencial Jardim Europa contará com infraestrutura completa, incluindo pavimentação asfáltica com meio-fio, rede de água, energia, esgoto, drenagem e iluminação pública em LED. Em relação ao entretenimento, haverá quadras de areia e poliesportiva, campo gramado, playground, ciclovia, pista de caminhada, estação de ginástica, minipista de bicicross, entre outros itens de lazer. O objetivo central é atender jovens e adultos que ali residirão, oferecendo uma vida mais saudável e em contato com a natureza.

Como são os terrenos do Residencial Jardim Europa e para quais tipos de público são indicados?

Os terrenos residenciais do empreendimento têm metragens de 160 a 272 metros quadrados. Já os comerciais variam de 160 a 636 metros quadrados. As opções são boas alternativas para famílias que procuram tranquilidade e a praticidade de morar em um bairro planejado. Vale a pena destacar que também destinamos alguns terrenos com finalidade comercial para quem deseja investir agora e quer crescer conosco enquanto escrevemos uma nova história em Guaíba.

Como o empreendimento busca facilitar o acesso à compra?

A Buriti oferece condições especiais de pagamento. O objetivo é permitir que as famílias tenham acesso a um loteamento planejado, com flexibilidade para encaixar o investimento no orçamento. Nosso parcelamento é próprio e sem burocracia. Além disso, não consultamos os órgãos de proteção ao crédito. Essa política amplia muito a possibilidade de compra do tão sonhado terreno para a construção de uma casa própria.

Como a Buriti enxerga o papel do Jardim Europa na transformação e no crescimento de Guaíba nos próximos anos?

O empreendimento nasce como um vetor de desenvolvimento, contribuindo para a modernização urbana e para a valorização imobiliária de Guaíba. A Buriti acredita que será um marco para sua história na cidade. Vale a pena destacar que nossa mão de obra é contratada localmente e teremos também um escritório para atender os futuros moradores. Isso colabora para fortalecer e fomentar a economia da região.

Quais são as expectativas de vendas, do andamento do projeto e de entrega?