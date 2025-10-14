Lançamento imobiliário promete redefinir urbanismo em Bento Gonçalves 

Com arquitetura imponente, as torres do Jardins Dona Isabel são candidatas a novo marco no desenvolvimento urbano de Bento Gonçalves. NEX / Divulgação

O mercado imobiliário de Bento Gonçalves registra mais um marco com a etapa inicial de comercialização do Jardins Dona Isabel. Em apenas 60 dias, o empreendimento atingiu 20% do Valor Geral de Vendas (VGV) total — exceto nas unidades do Residences Club, cuja pré-venda ainda não tem data anunciada.

Segundo Lúcio Salvadori Possebon, CEO da Mon Faro Incorporadora, responsável pelo projeto, o desempenho equivale a três anos de faturamento da empresa e reforça a demanda crescente por imóveis de alto padrão com uso misto na Serra Gaúcha. Agora, o empreendimento se prepara para a próxima fase, que consiste em uma ação especial de vendas programada para outubro.

— O Jardins Dona Isabel é um empreendimento que materializa nossa visão de futuro: crescimento econômico aliado à responsabilidade ambiental, social e de governança. As condições especiais de fechamento são um convite para quem quer participar desta transformação urbana desde o início — explica Lúcio.

A seguir, confira cinco diferenciais do projeto.

Condições diferenciadas de negociação

Entre os maiores empreendimentos multiuso do interior do Estado, o Jardins Dona Isabel finaliza seu período de pré-vendas com condições inéditas. Entre as opções estão entrada parcelada em até 10 vezes ou preços especiais para pagamento à vista. A ação vale para os produtos que já estão no mercado (Life Houses, Stay, Office e Garden), excluindo apenas o Residences Club, que abrirá pré-vendas em breve.

Visitação e programação em outubro

De 14 a 24 de outubro, a Galeria Mon Faro, em Bento Gonçalves, estará aberta ao público para visitas e apresentação do projeto. Já o final de semana dos dias 24, 25 e 26 de outubro será dedicado a atendimentos com corretores e fechamento de negócios para os interessados em aproveitar as condições especiais.

Infraestrutura com impacto transformador

Com VGV inicial de R$ 840 milhões e área de 18 mil metros quadrados entre o centro e a Via Gastronômica de Bento Gonçalves, o Jardins Dona Isabel deve representar um marco no urbanismo e no turismo da Serra Gaúcha. Isso porque serão cinco torres cilíndricas de 16 andares cada, totalizando 133 mil metros quadrados de área construída.

Moradia, trabalho, hospedagem e lazer integrados

O Jardins Dona Isabel foi planejado para reunir diferentes usos em um mesmo espaço urbano, combinando moradia, trabalho, hospedagem e lazer em um projeto integrado. O Residences Club propõe um condomínio-clube de luxo com 100 residências suspensas de 193 a 394 metros quadrados, com áreas de lazer e rooftops com vinhedos. Já as Life Houses são residências de 88 a 137 metros quadrados integradas ao Garden, com plantas inovadoras e infraestrutura exclusiva.

Por sua vez, a torre Stay dedica-se à hospedagem, com estúdios e apartamentos mobiliados, bandeira The Barrel by Lares, enquanto o Office é uma torre de escritórios de altíssimo padrão, com lajes de até 600 metros quadrados e rooftop turístico com restaurante panorâmico. Por fim, o Garden traz uma alameda turística e mall de alto padrão com restaurantes e lojas premium, disponibilizando uma nova centralidade para lazer, compras e gastronomia.

Sustentabilidade e inovação

O projeto do Jardins Dona Isabel coloca a sustentabilidade e a inovação no centro de seu conceito. Com certificação GBC Brasil Condomínio, o empreendimento adota soluções para geração própria de energia e retenção de águas pluviais, bem como sistemas voltados ao conforto térmico e acústico. Para completar, o Jardins Dona Isabel foi concebido com o intuito de valorizar a arte e a cultura local.