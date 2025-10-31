Com vista definitiva para o vale, Gramado ganha propriedade compartilhada de luxo 

Obras do Nest Mountain Lodge iniciam em 2026. Ownerinc / Divulgação

A cidade de Gramado está prestes a ganhar um novo refúgio urbano de luxo. Trata-se do Nest Mountain Lodge, que combina design com traços orgânicos inspirados na natureza, vista permanente para o verde e arquitetura autoral e intimista. Projetado pela incorporadora Ownerinc, o empreendimento segue o sistema de propriedade compartilhada, no qual proprietários adquirem frações de um mesmo imóvel.

– O grande diferencial está em permitir que o cliente invista apenas no tempo de uso, encontrando o imóvel sempre pronto, funcional e completo, como um hotel-boutique com a alma de um lar nas montanhas – explica o CEO da Ownerinc, Jeferson Braga.

Veja os principais destaques do Nest Mountain Lodge, que começará a ser construído em 2026 e tem estimativa de entrega em 36 meses a partir do início das obras.

Localização privilegiada

A localização é um dos grandes diferenciais do imóvel, que será construído no número 4.451 da Avenida Borges de Medeiros, na região central de Gramado. O endereço é considerado um dos pontos mais exclusivos da cidade, combinando conveniência (com fácil acesso aos principais restaurantes, comércios e atrações locais) e contato direto com a natureza da Serra Gaúcha.

Plantas variadas

O Nest Mountain Lodge é formado por 106 unidades, distribuídas em três torres independentes Andorinha, Beija-Flor e Coruja (nomes inspirados nos pássaros da região). É possível escolher entre seis tipos de plantas, de 1 ou 2 dormitórios.

Os apartamentos variam de 49 a 110 metros quadrados. Já as coberturas e coberturas duplex, por sua vez, têm de 93 a 115 metros quadrados. Todas as unidades incluem comodidades como lareiras e churrasqueiras. Além disso, algumas opções de residências contam com diferenciais como varanda com spa.

Apartamento cobertura - Suíte com banheira de imersão. Ownerinc / Divulgação

Lazer completo

A área social e de lazer do Nest Mountain Lodge tem mais de quatro mil metros quadrados. Entre os grandes atrativos, destaca-se a piscina com borda infinita e raia de 25 metros, que é ambientada ao espaço de wellness – local de bem-estar com spa, sauna, espaços ao ar livre (ideais para praticar ioga e meditação) e academia completa.

O empreendimento conta ainda com sports bar, elevador panorâmico que liga o lobby diretamente à Borges de Medeiros, restaurantes integrados por uma escada helicoidal inspirada nas formas da natureza, área kids e até boliche.

Atenção aos detalhes

O cuidado com os detalhes é um fator essencial para alcançar a qualidade e a exclusividade propostas pelo empreendimento. Por isso, a Ownerinc desenvolveu o projeto do Nest Mountain Lodge em parceria com grandes nomes do mercado.

O projeto arquitetônico é assinado pelo engenheiro Ricardo Peccin e Casa Living. Já o design de interiores é de Roseli Melnick e o paisagismo de Tellini Vontobel.

Nest Moutain Lodge, acesso principal. Ownerinc / Divulgação

Investimento sólido e inteligente

Com investimento de R$ 200 milhões, o Nest Mountain Lodge reforça o posicionamento da Ownerinc como referência em projetos de desempenho elevado em Gramado – um dos principais destinos turísticos do Brasil. Além disso, por seguir o conceito de propriedade compartilhada, o projeto está alinhado a uma tendência do mercado imobiliário.

Os valores das frações partem de R$ 250 mil para os imóveis convencionais e R$ 600 mil para as coberturas. O empreendimento terá operação hoteleira completa para oferecer serviços contínuos e de excelência.