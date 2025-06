Trend Downtown: nova centralidade urbana na Capital

Trend Downtown chega como uma alternativa para quem busca praticidade no dia a dia urbano de Porto Alegre.

Onde tudo ao seu redor gira em torno da sua vida: o Trend Downtown é um novo empreendimento imobiliário para quem busca viver em um lugar que se adapta perfeitamente à sua rotina, aos seus compromissos profissionais e ao seu tempo livre. Um ambiente se integra de forma natural ao seu trabalho e à sua vida pessoal, o Trend Downtown Home vem para diminuir distâncias e ampliar possibilidades. O empreendimento busca deixar Porto Alegre mais próxima do seu cotidiano e você no centro de tudo, unindo praticidade e conforto em um só lugar.

Nascido da parceria entre Maiojama, Vanguard (Grupo Plaenge) e o fundo Phorbis, o empreendimento reúne mall, apartamentos residenciais e salas comerciais em um mesmo complexo. Localizado entre as avenidas Lima e Silva e João Pessoa, a proposta do Trend Downtown é criar uma nova centralidade em Porto Alegre.

Inédito na região, o Trend Downtown soma mais de 30 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 12 mil metros quadrados. Com um mall ao ar livre voltado à gastronomia e serviços, uma torre corporativa e duas torres residenciais, o projeto marca uma nova centralidade urbana na Capital. Completo para inspirar seus dias

O Trend Downtown foi pensado para inspirar uma vida moderna e funcional. Com duas torres residenciais, uma torre office e um mall no térreo, o projeto une estilo e conveniência em um só lugar – cafés, lojas, serviços e facilidades a poucos passos de casa.

A primeira torre residencial está em fase de pré-lançamento. Os apartamentos de 2 e 3 dormitórios — todos com suíte — têm metragens entre 76 e 109 m² e apresentam soluções inteligentes que garantem amplitude e conforto.

Além das plantas desenvolvidas para valorizar cada metro quadrado, os moradores terão acesso a um complexo de lazer, com piscina, espaço gourmet externo, quadra de beach tênis, espaço pet, quadra infantil, espaços kids (interno e externo), fitness, salão de festas e coworking.

No coração da cidade

O Trend Downtown está situado em uma área estratégica, cercado por bares, restaurantes, teatros, universidades, hospitais e pelo polo jurídico da cidade. Também está próximo a espaços de lazer como a Redenção, Orla do Guaíba e Usina do Gasômetro.

Localizado entre os bairros Menino Deus, Cidade Baixa, Bom Fim, Praia de Belas e Centro Histórico, oferece acesso facilitado a tudo o que importa para o seu dia a dia. E o mall, no próprio empreendimento, garante ainda mais praticidade, como explica Rodrigo Salomão, Co-CEO da Maiojama:

Uma tendência mundial que transforma regiões O conceito multiuso do Trend Downtown Home, já consagrado em grandes metrópoles, foi inaugurado em Porto Alegre pela Maiojama com o Trend City Center, em 2010. Depois vieram o Trend Nova Carlos Gomes e o Trend 24, que consolidaram a proposta e revitalizaram importantes áreas da cidade.

Com design arrojado e inovador, os empreendimentos Trend integram espaços residenciais, profissionais e comerciais, oferecendo um estilo de vida com mais conforto e praticidade. Onde estão presentes, ajudam a transformar o entorno: atraem investimentos, movimentam a economia e qualificam o ambiente urbano.

Com estrutura completa e foco em qualidade de vida, o projeto atende a uma demanda crescente por empreendimentos integrados e bem localizados. Segundo Rodrigo Salomão, a procura reflete uma mudança no perfil do consumidor: