Proprietários de uma Kempinski Residence, contam com mais de 19 mil propriedades de luxo em mais de 100 países, por meio do clube exclusivo da THIRDHOME. Divulgação | Kempinski Laje de Pedra

Nos últimos anos, uma tendência global vem conquistando espaço entre investidores e famílias que buscam mais do que um imóvel: as chamadas branded residences, ou residências de marca. Segundo estudo da Cornell University Real Estate Review (CRER), esse modelo alia a exclusividade de uma propriedade de luxo com os serviços e a gestão de marcas hoteleiras de alto padrão. Um conceito que já é consolidado em países como Estados Unidos, França e Emirados Árabes, e que agora ganha uma versão inédita no Brasil com Kempinski Laje de Pedra .

O empreendimento marca a chegada da prestigiada rede europeia Kempinski à América do Sul. Situado no Vale do Quilombo, em meio à natureza deslumbrante dos Campos de Cima da Serra, o projeto revitaliza o hotel Laje de Pedra e apresenta um novo olhar sobre o conceito de segunda residência. Mais do que um imóvel, é um investimento em conforto com hospitalidade cinco estrelas, estrutura completa e possibilidades de uso que se moldam às escolhas e estilo de vida do proprietário de uma Kempinski Residence .

Uma residência, muitas possibilidades

Em entrevista com o sócio do empreendimento, José Paim de Andrade Jr., ele explica que adquirir um imóvel no Kempinski Laje de Pedra é muito mais do que garantir uma residência de lazer na Serra Gaúcha. Segundo ele, trata-se de acessar um leque de experiências que combinam liberdade, sofisticação e praticidade.

— Além de usufruir da residência sempre que desejar e contar com mais de 12 mil metros quadrados de estrutura com a assinatura da rede Kempinski, os proprietários ainda possuem flexibilidade de uso — indica.

Paim reforça sobre as inúmeras possibilidades de adaptar o imóvel conforme as necessidades de cada investidor por meio do Just Swap. Esse formato serve em diferentes ocasiões, sendo elas:

Viajar em datas diferentes;

Precisar de mais espaço para receber convidados, trocando temporariamente sua unidade por outra de configuração diferente, adaptando o tamanho da hospedagem conforme a ocasião;

Contar com mais de 19 mil propriedades de luxo em mais de 100 países, por meio do clube exclusivo da THIRDHOME®;

Caso o imóvel não esteja em uso, é possível locar o apartamento sob a gestão da Kempinski.

Queremos oferecer ao proprietário a possibilidade de moldar a sua experiência, seja ampliando sua residência, seja utilizando a estrutura quando for conveniente. É um novo jeito de viver, com liberdade e curadoria — revela. SÓCIO DO EMPREENDIMENTO, JOSÉ PAIM Kempinski Laje de Pedra

Rentabilizar com conforto e segurança

Ter uma segunda residência pode ser uma dor de cabeça quando se utiliza pouco - e os custos continuam recorrentes. Se tratando dos períodos em que o imóvel no Kempinski Laje de Pedra estiver ocioso, o proprietário pode disponibilizá-lo para locação, com toda a gestão feita pela própria Kempinski — o que inclui a administração, divulgação, reservas, recepção, limpeza e manutenção — com o padrão internacional da rede hoteleira.

Considerando que a cidade de Canela, junto a Gramado, recebeu cerca de 8 milhões de turistas em 2023 , conforme levantamento feito pela Secretaria Municipal de Turismo, o local se tornou um dos lugares favoritos de viajantes do mundo. Esse comportamento, segundo o sócio do Kempinski Laje de Pedra, indica o potencial de retorno sobre o investimento, especialmente durante a alta temporada de inverno, como o Natal Luz e outros eventos regionais.

Casa dá direito a férias no mundo

Quando questionado sobre os diferenciais da THIRDHOME ®, o maior clube internacional de trocas de propriedades de luxo do qual as residências no Kempinski Laje de Pedra fazem parte, o sócio do empreendimento, José Paim de Andrade Jr. indica a exclusividade do imóvel situado em Canela. Através do programa, o proprietário pode disponibilizar semanas na sua residência e trocar por outros apartamentos ou propriedades em destinos como Maldivas, Toscana, Aspen, África do Sul e muitos outros, sem abrir mão do conforto e do requinte.

— O proprietário passa a ter uma chave que abre portas em mais de 100 países. É a liberdade de viver novas experiências a cada ano, com a segurança e o padrão que só uma marca como Kempinski pode oferecer — complementa Andrade.

Kempinski Laje de Pedra oferece estilo de vida sem fronteiras

O empresário e sócio do empreendimento reforça o quanto a proposta do empreendimento é clara: oferecer uma residência que acompanha os movimentos do proprietário — seja para viver, investir, relaxar ou explorar o mundo.

— Viver ou investir em uma Kempinski Residence é desfrutar de um estilo de vida sofisticado e flexível, com o melhor da hotelaria de luxo e oportunidades globais de experiências únicas — finaliza.

O empreendimento reúne a tradição europeia da Kempinski com a hospitalidade e excelência Laje de Pedra. Através de um olhar contemporâneo, o empresário reforça a preocupação da marca em transmitir aos proprietários o que significa ter uma casa de verdade, que reflete em um convite para viver com liberdade, conforto e propósito.

