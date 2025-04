Minha Casa, Minha Vida deve alcançar dois milhões de financiamentos até 2026

Residencial SKY, empreendimento da Lotus Incorporadora em São Leopoldo. Lotus Incorporadora / Divulgação

O programa habitacional Minha Casa, Minha Vida já ajudou milhares de brasileiros a realizar o sonho da casa própria. Apenas em 2024, 698.582 unidades habitacionais foram financiadas dentro desse contexto – o maior número já registrado em 11 anos, de acordo com o Ministério das Cidades.

A expectativa é de que, até 2026, a quantidade de financiamentos ultrapasse a marca de dois milhões. Para alcançar esse objetivo, o programa conta com diversos projetos em parceria com empresas privadas. Na região Sul, por exemplo, despontam os empreendimentos da Lotus Incorporadora, situados em Porto Alegre e nas cidades da região metropolitana.

Fundada em 2014, a companhia tem quatro condomínios entregues (dois na capital, um em São Leopoldo e um em Guaíba) e conta com cinco projetos em fase de obras. Entre eles, destacam-se o Sunset, em São Leopoldo, e o Vivarte, em Gravataí, que oferecem plantas bem estruturadas e espaços de lazer ainda pouco comuns em projetos mais econômicos, incluindo piscinas (adulto e infantil), academia, pet care e quiosques com churrasqueiras.

– Desde o ano passado, escalamos exponencialmente em termos de volume. Até então, produzíamos de 500 a 600 apartamentos por ano, mas conseguimos elevar esse número para aproximadamente 1.500 em 2024. Agora, nossa expectativa é fechar 2025 com cerca de 2.500 unidades em produção. Isso significa crescimento de mais de 300% em relação aos últimos dois anos – conta o Diretor Comercial da Lotus Incorporadora, José Duarte.

Em entrevista, o executivo comenta a respeito dos empreendimentos da companhia e aponta alguns dos principais diferenciais oferecidos ao público que sonha com a casa própria.

Como a Lotus Incorporadora vem impactando e transformando a visão do mercado imobiliário voltado ao Minha Casa, Minha Vida?

O mercado que opera dentro do programa Minha Casa, Minha Vida sempre entendeu que viabilizar o sonho da casa própria já seria o suficiente, sem grandes preocupações com localização ou opções de lazer. Na Lotus Incorporadora, temos uma visão diferente. Acreditamos que é possível, dentro do nosso modelo econômico, procurar terrenos em localizações seguras, com boa infraestrutura e fácil acesso a escolas e transporte público. Nosso memorial descritivo também tem uma série de dispositivos que vão um pouco além dos oferecidos pelo mercado tradicional, como academia, mais de um salão de festas e até acabamentos diferenciados.

Há também diferenciais nas plantas dos apartamentos?

Sim. As plantas das nossas unidades são desenvolvidas com um olhar de alto padrão. A distribuição é pensada com circulação, ventilação e iluminação dentro do conceito de alto padrão. Um bom exemplo é que, diferentemente da maioria das plantas atuais desse setor, nas quais quem está assistindo à televisão na sala tem visão direta para a porta do quarto, as nossas unidades contam com uma segmentação um pouco mais cuidadosa, que evita esse tipo de incômodo.

Como são os empreendimentos da Lotus?

Trabalhamos com duas tipologias em nossos projetos. A primeira é o prédio sem elevador, limitado até cinco pavimentos. Ele conta com unidades de dois dormitórios – exceto as adaptadas para pessoas com necessidades especiais, que têm apenas um dormitório por conta da necessidade de espaços e acessos mais amplos. Para os empreendimentos desse tipo, optamos por regiões com ocupação mais horizontal, onde é possível encontrar terrenos maiores. Com isso, conseguimos produzir com custo mais econômico, atingindo um público com rendas mais baixas. Trata-se de um produto que já é viável a famílias com rendas brutas mensais a partir de R$ 1.800.

A outra tipologia adotada em nossos empreendimentos consiste em prédios de oito a 12 pavimentos, com elevador. A metragem dos apartamentos é a mesma – em torno de 44 metros quadrados –, assim como o número de dormitórios. Esses projetos, contudo, ficam em regiões verticalizadas, com terrenos mais compactos. Por isso, temos custo mais elevado no processo de produção, que aumenta um pouco o preço dos apartamentos. Nesse caso, o financiamento pode ser viabilizado por famílias com renda bruta mensal entre R$ 3 mil e R$ 3.500.

Quais são os principais diferenciais no processo de compra de empreendimentos da Lotus Incorporadora?

Como trabalhamos 100% dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, os financiamentos para produção dos empreendimentos são contratados com a Caixa Econômica, utilizando os recursos do FGTS. Obviamente, todos seguem as normativas, bem como exigências legais, técnicas, jurídicas e de lastros financeiros para poder operar dentro do sistema. Um dos grandes diferenciais em relação ao processo de compra de outros tipos de imóveis é que, no momento em que fazemos a venda, o cliente já assina o financiamento com o banco e parcela o restante com a Lotus em até 100 vezes. Dessa forma, a unidade já é dele, mesmo se o empreendimento ainda não estiver pronto. A partir daí, há apenas o compromisso da construtora em entregar tudo de acordo com o memorial descritivo, dentro do prazo e seguindo as condições comerciais negociadas.

Como esse processo garante mais segurança aos compradores?

Existe uma auditoria muito grande para que a Caixa Econômica conceda essa opção de financiamento a uma incorporadora, que engloba fatores como seguros, lastros financeiros e normativas técnicas, além de cumprimentos legais, de engenharia e de selos de qualidade da obra. Portanto, o cliente só tem acesso a essa modalidade de compra quando o banco verifica que a empresa tem certificações como PBQP-H e ISO 9001, assim como totais condições técnicas e financeiras para garantir a entrega do empreendimento. Inclusive, se a incorporadora tiver qualquer problema para entregar a obra, a Caixa Econômica se encarrega de fazer as intervenções necessárias para finalizar o projeto e garantir que o comprador pegue as chaves de seu apartamento.

Quais são as expectativas para o futuro da Lotus Incorporadora?