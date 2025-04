Porto Alegre ganha novo espaço exclusivo para conhecer imóveis de alto padrão

Galeria CFL contempla maquetes de projetos residenciais e corporativos. CFL Incorporadora / Divulgação

Prédios-boutique residenciais, empreendimentos com assinaturas arquitetônicas internacionais e apartamentos com plantas mais eficientes são as principais apostas do mercado imobiliário gaúcho de alto padrão para 2025. Nesse contexto, a CFL Incorporadora se destaca ao oferecer projetos para cada uma das tendências.

A empresa possui um portfólio completo de empreendimentos imobiliários de alto padrão, com residenciais de 85 a 500 metros quadrados e comerciais de 70 a 1.030 metros quadrados. Os projetos encontram-se nos mais diferentes estágios de construção, sendo que alguns têm entrega programada ainda para 2025.

Quem quiser conhecer de perto os empreendimentos, inclusive, pode visitar a recém-inaugurada Galeria CFL (Rua Pedro Ivo, 1.011 – Bela Vista, Porto Alegre). Trata-se de um espaço que reúne todo o portfólio da incorporadora, bem como maquetes detalhistas. O ambiente ainda conta com bar e parrilla para recepcionar os clientes.

– Nunca fomos adeptos de plantões de vendas, pois sabemos que nosso cliente gosta de privacidade. Então, costumávamos atendê-lo com horário marcado em nosso escritório. A partir de referências internacionais, como os estandes da Tesla, vimos que seria interessante ter um espaço que apresentasse todos os nossos produtos. Assim nasceu a Galeria CFL. Nela, seguimos com a recepção exclusiva, sendo um comprador por vez, e com pessoas muito capacitadas da construtora para atendê-los – explica o diretor-geral de vendas da CFL Incorporadora, Rafael Starosta.

Ali, por exemplo, é possível conhecer em detalhes dois empreendimentos residenciais que foram anunciados recentemente. A Galeria CFL, inclusive, está localizada no terreno em que será construído um deles. Com quase 5 mil metros quadrados em pleno bairro Bela Vista, o Tauphick Residências contempla apartamentos de até 348 metros quadrados. Trata-se de um projeto com infraestrutura condominial de clube, com espaço fitness projetado pela Technogym e quadras de tênis e beach tennis.

O outro lançamento é o Alameda Jardins, que tem unidades de até 382 metros quadrados e um projeto com assinatura internacional do escritório de arquitetura Arquitectonica – um dos mais consagrados do mundo. A infraestrutura também conta com espaço fitness projetado pela Technogym e quadras de tênis e de beach tennis assinadas, respectivamente, pelos atletas Thomaz Koch e Alex Mingozzi.

Em relação aos produtos que têm entrega agendada para 2025, destacam-se:

● Dom Bela Vista – com uma última unidade disponível, de 209 metros quadrados, localiza-se no ponto mais desejado da Bela Vista, ao lado da Banca do Holandês, e conta com infraestrutura condominial de alto padrão;

● Ícaro – unidades de 85 a 124 metros quadrados no bairro Petrópolis, no epicentro das melhores conveniências e acessos. É um projeto com uma pegada mais jovem e arquitetura contemporânea, com infraestrutura completa e rooftop com uma vista incrível da cidade;

● Casa Cabral – projeto moderno do arquiteto Ronaldo Rezende com preservação da casa histórica que abrigará a infraestrutura condominial do empreendimento. Ainda estão disponíveis poucas unidades, todas com 200 metros quadrados;

● Estância – com últimas unidades para venda, todas de até 376 metros quadrados, está localizado na esquina mais desejada da cidade e tem vista para o campo de golfe do Porto Alegre Country Club.

A CFL Incorporadora ainda conta com dois projetos voltados para o público comercial. Estes produtos ganharam mais relevância com o retorno do trabalho presencial em boa parte das empresas – 35% das companhias brasileiras exigem presença diária no escritório, conforme a consultoria Robert Half. Ambos contam com infraestrutura completa, além de conveniências e gastronomia, trazendo ainda mais funcionalidade, facilidades e valorização para os empreendimentos.

O NL2800, por exemplo, contempla salas corporativas de 139 a 331 metros quadrados e tem localização estratégica, na esquina da Avenida Nilo Peçanha, em frente ao Shopping Iguatemi. Tem entrega agendada para este ano.

Já o Country Tower é um empreendimento que leva a assinatura da Arquitectonica e oferece salas de 75 a 1.000 metros quadrados. O complexo contará com praça gastronômica com operações de alto padrão como Eat Kitchen, Botega Maria e Olin, do grupo Manda Brasa. Além disso, o grupo Te2 administrará as operações do rooftop, que contará com uma vista incrível da região.