Pelotas recebe o Teriva Isla, condomínio de lotes de alto padrão no Laranjal

Imagem meramente ilustrativa apresenta detalhes do Teriva Isla. Teriva Urbanismo / Divulgação

Em janeiro deste ano, a Teriva Urbanismo apresentou seu primeiro projeto para a região sul do Brasil. Batizado de Teriva Isla e com o mote “cocriado com a natureza”, o condomínio fechado está localizado em Pelotas e visa à privacidade e à qualidade de vida, uma vez que é composto por ilhas e cercado por natureza.

- Realizamos um evento de lançamento para imobiliárias e corretores, que contou com cerca de 400 pessoas. O objetivo foi apresentar às equipes de vendas o novo projeto e também a Teriva Urbanismo. Nascemos com o propósito de transformar o setor de loteamentos, focando em inovação, qualidade construtiva e vida em comunidade. Atuamos no mercado há mais de uma década, com empreendimentos lançados em 10 cidades. Até o momento, são mais de 4 milhões de metros quadrados entregues, além de outros 7 milhões em desenvolvimento” – diz Aryel Roncalio, gerente de marketing da Teriva.

Em entrevista, o profissional apresenta os diferenciais do Teriva Isla e como os interessados podem garantir um lote.

Por que vocês escolheram Pelotas para receber o primeiro empreendimento da Teriva Urbanismo na região sul?

Por ser um município economicamente importante para o Rio Grande do Sul e a quarta maior cidade do Estado.

O projeto foi pensado exclusivamente para o público local. Sempre estudamos cuidadosamente cada região e seus habitantes e, com base nessa pesquisa, desenhamos um projeto que faça sentido para o contexto. Escolhemos uma localização estratégica em uma área que vem se valorizando na cidade, próxima ao complexo de condomínios Alphaville Pelotas e na parte mais alta do Laranjal.

Qual o grande diferencial do Teriva Isla?

A junção de arquiteturas singulares com a exuberância da natureza, resultando em espaços únicos de bem-estar. O empreendimento é abraçado por 98,5 mil m² de canais de água e estruturado por quatro grandes ilhas.

No total, são 339 lotes, variando entre 336 e 677 m², dos quais 200 têm fundos voltados para o lago, permitindo a construção de decks privativos. Outro ponto importante é a amplitude dos canais, que varia de 22 a 71 metros, permitindo a prática de esportes náuticos não motorizados, como caiaque e stand up paddle.

Imagem meramente ilustrativa apresenta distribuição dos lotes no Teriva Isla. Teriva Urbanismo / Divulgação

Quais são os destaques dos espaços de convivência?

Distribuição estratégica e variedade das áreas de lazer. Logo na entrada, por exemplo, está o salão de festas com deck, além de quadras de padel, futebol society e quiosque com churrasqueira. Isso garante privacidade e reduz o incômodo sonoro para os demais moradores.

Já a ilha central do condomínio é dedicada a espaços de convivência. Na área externa do clube, é possível encontrar quadras de beach tennis, poliesportiva e de tênis estilo saibro, além de piscina e playground. Na parte interna, teremos o espaço kids, sala de jogos, mercado autônomo, salão gourmet, piscina aquecida, spa com sauna, lounge de convivência e academia completa.

Um ponto importante é que todas as três ilhas residenciais são interligadas por caminhos arborizados que as conectam ao clube central, provando que se trata de um lar contemporâneo que coexiste com a natureza.

Como os interessados podem entrar em contato e adquirir um lote?

Através do nosso site, realizando o cadastro via formulário para que a equipe de corretores inicie o atendimento. Outra opção é visitar nossa estrutura de vendas, o Isla Lounge, localizado próximo ao empreendimento:

Endereço: Avenida Adolfo Fetter, 1304.

Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 19h; aos sábados, das 9h às 16h; aos domingos, das 9h às 14h.

Além disso, o lançamento do empreendimento acontece dia 15 de fevereiro, no espaço do Isla Lounge.