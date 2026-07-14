Cresol supera R$ 16,8 bilhões no Plano Safra 25/26 e projeta novo ciclo positivo

Cresol evoluiu estrutura para atendimento aos agricultores. Cresol / Divulgação

A Cresol superou a meta prevista e liberou R$ 16,8 bilhões em recursos no Plano Safra 25/26, um aumento de 40,4% nos repasses em relação ao ano-safra 24/25. O desempenho acima da média do mercado demonstra a solidez da atuação junto aos produtores rurais brasileiros construída nos 31 anos de história da cooperativa.

Ao todo, foram realizadas 115,6 mil operações, com um ticket médio de R$ 145,6 mil. A destinação dos recursos foi liderada pelo custeio, com R$ 10,8 bilhões em 81,7 mil operações, enquanto o investimento somou R$ 5,9 bilhões em 32,5 mil operações. Entre as linhas de crédito mais acessadas, destacam-se o Pronaf (R$ 6,9 bilhões) e o Pronamp (R$ 4,2 bilhões), refletindo o foco da cooperativa no fortalecimento da agricultura familiar e dos médios produtores.

— A Cresol, hoje, figura entre as principais operadoras de crédito rural no Brasil, e essa posição nos faz honrar o propósito para o qual a cooperativa foi criada, em 1995. Promover o acesso ao crédito é um legado que mantemos vivo, estruturando cada vez mais a nossa operação e fazendo o nosso papel com zelo e responsabilidade — declara o presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri.

Plano Safra 26/27 chega com perspectiva positiva

Para o ciclo 26/27, a Cresol projeta um cenário positivo, a partir do aumento dos recursos e da diminuição das taxas de juros nas principais linhas de financiamento, conforme anunciado pelo governo no dia 30 de junho. As operações de crédito rural são oferecidas através de recursos próprios e também por meio de parcerias com outras instituições privadas e públicas, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do qual a Cresol é um dos principais agentes financeiros.

O objetivo da cooperativa é chegar aos R$ 18 bilhões em recursos liberados, com o compromisso de atuar além da concessão de crédito. Por meio de projetos com acompanhamento técnico, orientação financeira e instrumentos de proteção e redução de riscos nas atividades agropecuárias, a Cresol se mantém ao lado do produtor para contribuir com a sustentabilidade dos negócios no campo.

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O executivo da Cresol, Adriano Michelon, destaca a evolução da estrutura do sistema para o atendimento aos agricultores.

— Nós iniciamos de forma muito singela, o primeiro crédito rural liberado pela Cresol foi equivalente a R$ 3 mil reais. Nestes mais de 30 anos, demos passos significativos e estruturantes para atender aos nossos cooperados com agilidade e, acima de tudo, entendendo as sazonalidades e a realidade de cada um. A Cresol está preparada para fazer novamente um grande Plano Safra.

Veja o vídeo do Plano Safra aqui .

Parceria histórica com o agro brasileiro

O crédito rural continua sendo uma das principais ferramentas para o desenvolvimento social e econômico das comunidades onde a Cresol atua, por meio de 1.050 agências em 20 estados brasileiros. Em 31 anos, a cooperativa soma mais de R$ 64 bilhões em crédito rural repassado. As operações de custeio representam R$ 43,9 bilhões, tendo as linhas do Pronaf como as mais utilizadas, com R$ 37 bilhões.

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