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Como o cooperativismo impulsiona o agro: Cresol bate recorde no Plano Safra

Cooperativa celebra aumento de 40,4% no repasse de recursos do Plano Safra e planeja novo recorde para o ano agrícola 26/27

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