Nova campanha da Cresol destaca ciclos do agro e resultado que vai além do campo

Iniciativa mostra a importância do produtor rural para a economia. Cresol / Divulgação

A Cresol , instituição financeira cooperativa com mais de um milhão de cooperados, lança sua nova campanha institucional voltada ao agronegócio. Com o conceito “Cresol. Em cada ciclo do campo. Juntos”, a iniciativa evidencia a importância do produtor rural para o ciclo de desenvolvimento econômico e social das comunidades e reforça a presença da cooperativa ao lado de quem movimenta o campo.

Os novos conteúdos partem da premissa de que o impacto do agro vai muito além da produção rural. Cada decisão tomada no campo, seja plantar, investir, colher ou comercializar, movimenta um amplo grupo de pessoas, negócios e serviços. Além disso, o material retrata como o que acontece na propriedade rural reflete diretamente na economia local, fortalecendo o comércio, gerando empregos, entre outras contribuições para a sociedade.

A campanha é composta por filmes, peças digitais, conteúdos para redes sociais e inserções em jornais, revistas e rádios, além da veiculação em canais próprios da Cresol. Para conferir o material, clique aqui .

— O agronegócio tem um papel fundamental na geração de renda, oportunidades e desenvolvimento para milhares de comunidades em todo o país. Com esta campanha, queremos valorizar o trabalho dos produtores rurais e mostrar como cada conquista no campo gera reflexos positivos que beneficiam toda a sociedade — afirma Adriano Michelon, executivo da Cresol.

Agro com papel estratégico na economia brasileira

O lançamento acontece em um momento em que o agronegócio segue desempenhando papel estratégico para a economia brasileira. Segundo o levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) em parceria com a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária), o PIB do agronegócio alcançou R$ 3,2 trilhões em 2025, com crescimento de 12,2% em relação ao ano anterior, passando a representar 25,13% da economia nacional.

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Nesse cenário, o crédito rural se destaca como uma ferramenta fundamental para impulsionar a produção e o desenvolvimento no campo, especialmente entre os agricultores familiares.

— O agronegócio é um dos principais motores da economia brasileira e seu impacto vai muito além da produção da porteira para dentro. Quando o produtor investe, amplia sua atividade ou agrega valor ao que produz, toda a comunidade é beneficiada — comenta Michelon.

Presença em todas as etapas da jornada do produtor

Com origem no meio rural e forte atuação junto ao agronegócio, a Cresol acompanha os produtores em diferentes momentos de sua trajetória, oferecendo soluções financeiras aderentes ao seu contexto e atendimento personalizado e consultivo. A campanha reforça esse posicionamento ao destacar a instituição como parceira presente em todos os ciclos da produção, apoiando os cooperados desde o planejamento até a realização de seus projetos pessoais.

— Mais do que oferecer soluções financeiras, buscamos construir relações duradouras com nossos cooperados. Estar presente em cada ciclo do campo significa compreender os desafios de quem produz e contribuir para que o desenvolvimento aconteça de forma sustentável e compartilhada — finaliza.

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